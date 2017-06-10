СК начал проверку после жесткой посадки самолета под Саратовом

МОСКВА, 10 июн — РИА Новости. Доследственная проверка начата после жесткой посадки самолета в Саратовской области, сообщает пресс-служба СК РФ.

"Южным следственным управлением на транспорте Следственного комитета Российской Федерации проводится доследственная проверка по факту жесткой посадки самолета в Саратовской области", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительным данным, в субботу утром в Вольском районе Саратовской области самолет Х-32 "Бекас" производил авиахимработы. Пилот совершил экстренную посадку, предположительно, из-за неполадок с двигателем. Его доставили в больницу с ушибом грудной клетки.

Добавляется, что следователи приступили к осмотру места посадки и опросу очевидцев для установления всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.