На Камчатке два вулкана выбросили столбы пепла на семь и восемь километров

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Вулканы Ключевской и Шивелуч на Камчатке в субботу выбросили столбы пепла на семь и восемь тысяч метров над уровнем моря соответственно.
Пепловое облако распространилось в западном направлении от вулкана в сторону села Атласово, однако шлейф рассеялся. Выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана нет.
Как сообщает KVERT, в субботу также пепловый выброс на высоту восемь тысяч метров над уровнем моря произошел на вулкане Шивелуч. Шлейф распространился на 12 километров к западу и юго-западу от вулкана.
Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.
Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.