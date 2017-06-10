На Камчатке два вулкана выбросили столбы пепла на семь и восемь километров

ВЛАДИВОСТОК, 10 июн – РИА Новости. Вулканы Ключевской и Шивелуч на Камчатке в субботу выбросили столбы пепла на семь и восемь тысяч метров над уровнем моря соответственно.

"Пепловый выброс на вулкане Ключевская сопка, по данным Камчатской группы реагирования на вулканические извержения (KVERT), был зафиксирован утром 10 июня 2017 года. Его высота составила до семи тысяч метров над уровнем моря. Высота самого вулкана составляет 4750 метров", — сообщает краевой главк МЧС РФ.

Пепловое облако распространилось в западном направлении от вулкана в сторону села Атласово, однако шлейф рассеялся. Выпадения пепла в населенных пунктах не зафиксировано. Туристических групп в районе вулкана нет.

Как сообщает KVERT, в субботу также пепловый выброс на высоту восемь тысяч метров над уровнем моря произошел на вулкане Шивелуч. Шлейф распространился на 12 километров к западу и юго-западу от вулкана.

Вулканам установлен повышенный "оранжевый" код авиационной опасности. Это означает, что в любое время на них могут произойти опасные для низколетящих самолетов пепловые выбросы на высоту до восьми километров.

Ключевской — самый высокий действующий вулкан Евразии. Его высота — 4 тысячи 850 метров. Ближайший населенный пункт — поселок Ключи — находится в 30 километрах от вулкана. Извержение вулкана началось 3 апреля 2016 года.

Шивелуч — самый северный действующий вулкан Камчатки. Он расположен примерно в 45 километрах от поселка Ключи. Высота Шивелуча — 3283 метра над уровнем моря. Вулкан извергается с весны 2009 года, его извержения, как правило, носят взрывной характер.