Установлены причастные к дезинформации о сбоях в работе банкоматов

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Сотрудники МВД и Роскомнадзора установили причастных к распространению ложной информации о сбоях в работе платежных систем в крупных российских банках, сообщается на сайте МВД РФ в пятницу.

"По обращению в министерство внутренних дел Российский Федерации Роскомнадзора в связи с распространенной в сети интернет ложной информации о якобы сбоях в работе платежных систем ряда крупных российских банках в результате DNS-атаки начата проверка. МВД России совместно с Роскомнадзором установили лиц, причастных к распространению заведомо ложной информации", — говорится в сообщении.