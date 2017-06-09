Из московской детской инфекционной больницы эвакуировали детей

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Более 30 человек эвакуировали в пятницу вечером из детской инфекционной больницы на севере Москвы после короткого замыкания, сообщил РИА Новости источник в экстренных службах столицы.

"После короткого замыкания в стиральной машине из детской инфекционной больницы по адресу: улица Большая Академическа, дом 28 были эвакуированы 10 детей и 25 человек персонала", — сказал собеседник агентства.

По его словам, возгорание на площади два квадратных метра уже ликвидировано, помещение больницы проветривается, пострадавших нет.