В московском метро погиб "зацепер"

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Мужчина попытался прокатиться до следующей станции, уцепившись за зеркало поезда на станции Братиславская столичного метро, получил тяжелую травму головы и погиб, сообщил РИА Новости руководитель пресс-службы УВД на Московском метрополитене Алексей Мышляев.

По его словам, инцидент произошел в начале второго ночи. Обстоятельства трагедии полиции помогли установить камеры видеонаблюдения.

Напряжение на путях снималось на 16 минут — с 01:22 до 01:38. Как рассказал Мышляев, в 01:30 сотрудники полиции извлекли тело неизвестного мужчины. При себе у него документов не нашли. На вид ему было около 30 лет, он был худощавого телосложения, ростом 180 сантиметров.

"Приехавший в 02:20 наряд скорой медицинской помощи констатировал смерть мужчины с предварительным диагнозом: "перелом основания черепа". Данная информация была сообщена в прокуратуру на Московском метрополитене", — заключил Мышляев.

"Зацепингом" называют езду на поезде снаружи вагона. "Зацеперы" держатся за различные поручни, лестницы, подножки и другие элементы. Как сообщает Главное управление МВД на транспорте, каждый пятый несовершеннолетний, получивший травму на железной дороге в России, является "зацепером". По данным ведомства, в прошлом году пострадали 30 несовершеннолетних "зацеперов", из них семеро погибли. В пяти случаях, по данным транспортной полиции, инциденты произошли на участках Московской железной дороги.