Из нижегородской колонии сбежал осужденный за содействие терроризму

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 июн — РИА Новости. Осужденный за содействие терроризму и создание экстремистского сообщества мужчина сбежал из колонии-поселения в Нижегородской области, следует из ориентировки полиции на его розыск.

Документ был опубликован в интернете. Источник РИА Новости в правоохранительных органах подтвердил его подлинность и сообщил, что он был предназначен для внутреннего пользования.

"Эта ориентировка на сбежавшего из колонии. Сейчас ведется его поиск, новой информации пока нет", — сказал собеседник агентства.

Согласно ориентировке, сбежавшим заключенным является уроженец Чечни Шамиль Закриев 1976 года рождения. Он был осужден в конце 2016 года Московским окружным военным судом за создание экстремистского сообщества (два эпизода), содействие террористической деятельности (два эпизода), а также за призывы к экстремистской деятельности через интернет. Срок отбывания наказания у Закриева заканчивался в июне 2019 года.

В региональном ГУФСИН подтвердили факт побега одного из заключенных, не уточнив деталей. В ведомстве пояснили, что пока идет розыск сбежавшего мужчины подробностей о нем распространять не станут, так как это может повлиять на эффективность поиска.

"Сегодня обнаружено отсутствие одного из осужденных, приговоренного к трем годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. В настоящее время проводятся оперативно-розыскные мероприятия по поиску осужденного", — говорится в сообщении ведомства.