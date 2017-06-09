После пожара на складе возле Киевского вокзала в Москве нашли два тела

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Тела двух человек обнаружены при разборе завалов после пожара в складском помещении в районе Киевского вокзала в Москве, сообщается в микроблоге Twitter ГУМЧС по Москве.

Информация о возгорании по адресу площадь Киевского вокзала, 7 поступила в полдень пятницы. В 13.45 пожар был локализован, а в 14.42 – ликвидирован.

"К сожалению, при разборе завалов после пожара в складском помещении на площади Киевского Вокзала обнаружено 2 человек без признаков жизни", — говорится в сообщении в Twitter.

Пожар произошел в отдельно стоящем кирпичном здании на площади 100 квадратных метров. Отмечается, что информация о пострадавших не поступала. К тушению был привлечен пожарный поезд РЖД, 78 спасателей и 24 единицы техники.