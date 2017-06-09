Шестой участник несанкционированной акции в Москве не признал вину

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Шестой задержанный участник несанкционированной акции в Москве Дмитрий Борисов не признает вину в нападении на полицейского, передает корреспондент РИА Новости из зала Басманного суда Москвы.

Суд в настоящее время рассматривает вопрос о заключении обвиняемого под стражу.

Как полагает следствие, 26 марта в ходе несанкционированного митинга Борисов нанес два удара ногой по голове сотруднику полиции, находившемуся при исполнении должностных обязанностей.

Не санкционированная властями акция прошла 26 марта в центре Москвы. На Тверской улице и на прилегающих территориях, по оценкам полиции, находилось порядка 7-8 тысяч человек. По данным МВД, были задержаны около 500 человек. Через некоторое время большинство задержанных были отпущены из отделов полиции, некоторые нарушители были наказаны штрафами или арестом.