Суд арестовал бизнесмена Пономарева, который судился с IKEA

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Пресненский суд Москвы арестовал бизнесмена Константина Пономарева, который является главным свидетелем по делу главы фонда Hermitage Уильяма Браудера и известен по многолетней судебной тяжбе с IKEA за долг в почти 10 миллиардов рублей, передаёт корреспондент РИА Новости из зала суда.
"Суд постановил избрать в отношении Константина Пономарева меру пресечения в виде заключения под стражу", — сказала судья Татьяна Васюченко. "Срок ареста установить до 6 августа", — добавила она.
Речь идет о судебных тяжбах бизнесмена с "Кубаньэнерго", которой он якобы предоставлял генераторы во время энергетической блокады Крыма, но не получил за них деньги, а также с компанией IKEA из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Вину бизнесмен не признает, отмечая, что "не понимает, в чем его преступный умысел и в чем состав преступления".
Пономарев является одним из ключевых свидетелей по делу Браудера, о причастности которого к налоговым преступлениям он заявил в своих показаниях.
Кроме того, Пономарев и IKEA ведут многолетнюю судебную тяжбу из-за аренды генераторов для гипермаркетов мебельной компании в Санкт-Петербурге. Бизнесмен выигрывал два процесса у мебельного холдинга и в общей сложности отсудил у IKEA 9,8 миллиарда рублей. Однако впоследствии эти решения были отменены.