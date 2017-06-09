Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" завершил ознакомление с делом

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Лидер хакерской группы "Шалтай-Болтай" Владимир Аникеев завершил ознакомление с материалами уголовно дела, в скором времени оно будет передано в суд, сообщил РИА Новости его адвокат Руслан Коблев.

"Только что мы подписали протокол о завершении ознакомления с материалами уголовного дела, теперь оно будет передано в прокуратуру для утверждения обвинительного заключения, а затем в суд для рассмотрения по существу", — сказал Коблев.

Адвокат считает, что дело рассмотрит Мосгорсуд, поскольку в нем содержатся секретные материалы, а районные суды не имеют доступа к таким документам.

Дело Аникеева выделено в отдельное производство, поскольку он признал свою вину и раскаялся в содеянном. К уголовной ответственности также привлечены члены хакерской группы — Константин Тепляков и Александр Филинов.

Лидеру "Шалтай-Болтая" предъявлено обвинение в окончательной редакции по взлому почты шести человек, в том числе Елены Морозовой из группы "Сумма", Евгения Кислякова, работавшего в Сбербанке, Натальи Тимаковой (пресс-секретарь премьер-министра РФ), Дмитрия Киселева, Тимура Прокопенко (работает в администрации президента), а также помощника президента Андрея Белоусова.

При этом Тимакова и Прокопенко не были признаны потерпевшими по делу.

Аникеев отрицает контакты с ФСБ и политический характер деятельности группы, целью которой, по его словам, была свобода информации и свобода в интернете. Аникеев также отрицает шантаж людей, у которых они взламывали почту.