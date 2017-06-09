Гендиректор ЮНЕСКО осудила убийство главреда газеты в Красноярском крае

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Генеральный директор ЮНЕСКО Ирина Бокова осудила убийство российского журналиста Дмитрия Попкова, которое произошло 24 мая, и призвала российские правоохранительные органы привлечь к ответственности виновных.

Тело 42-летнего главного редактора газеты "Тон-М" Дмитрия Попкова с огнестрельными ранениями было обнаружено 24 мая поздно вечером в городе Минусинск Красноярского края. Следствие рассматривает различные версии убийства, в том числе связанные с профессиональной деятельностью погибшего.

"Я осуждаю убийство Дмитрия Попкова и призываю компетентные органы привлечь к судебной ответственности лиц, виновных в его убийстве", — говорится в распространенном заявлении гендиректора организации.

Ранее с подобным заявлением выступил Комитет защиты журналистов.