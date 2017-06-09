Задержанного в Белоруссии бойца ММА передали чеченским силовикам

ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Задержанный в Белоруссии боец смешанных единоборств (ММА) Мурад Амриев, который находится в розыске, передан чеченским оперативникам, сообщили РИА Новости в МВД по Чечне.

Уроженец Чечни боец MMA Амриев был задержан в среду в пункте пропуска Веселовка при попытке выехать из Белоруссии. Пограничниками было установлено, что гражданин РФ находится в розыске в качестве подозреваемого по уголовному делу об использовании заведомо подложного документа. Представитель пресс-службы управления внутренних дел Гомельского областного исполкома ранее сообщил, что спортсмен передан российской стороне.

"Задержанный на границе Республики Беларусь, находившийся в федеральном розыске Мурад Амриев передан оперативникам МВД по Чеченской Республике для доставления в Чеченскую Республику и дачи показаний", — отметили в министерстве.

В настоящее время Амриев в сопровождении оперативников находится в пути по дороге в Чечню, добавили в ведомстве.

В МВД по республике подчеркнули, что информация о применении к Амриеву сотрудниками правоохранительных органов недозволенных мер воздействия, распространенная им в 2013 году в СМИ, не соответствует действительности.

"После той публикации министром внутренних дел по региону Русланом Алхановым была назначена служебная проверка, которую он поручил провести сотрудникам оперативно-розыскной части собственной безопасности ведомства. По материалам проверки следственными органами вынесено процессуальное решение, после чего МВД по ЧР подало иск в суд о защите чести и достоинства. Суд частично удовлетворил иск МВД по ЧР и вынес решение обязать Амриева опровергнуть опубликованное им обращение", — отметили в пресс-службе МВД.