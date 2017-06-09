В Ярославле облако дыма от пожара на складе движется на жилой район

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Большое облако дыма от пожара на складе ГСМ в Ярославле движется на жилой район, жителям разосланы оповещения, угрозы населению нет, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.

Как ранее сообщалось, пожар возник в пятницу днем в Дзержинском районе Ярославля в 11.05 на складе ГСМ. Был объявлен третий уровень сложности пожара, его площадь достигала 4 тысяч квадратных метров, один человек пострадал.

"Мы разослали СМС-оповещение жителям Дзержинского района Ярославля с просьбой не предаваться панике, дело в том, что большое облако дыма движется на жилой район. Но людям ничего не угрожает",- сказала собеседница агентства.

По ее словам, несмотря на то, что пожар крупный, он располагается в отдалении от жилых домов.

Она также сообщила, что пожарные ожидают подъезда пожарного поезда, потому что требуется дополнительный подвоз воды.

"Есть договоренность, что к нам подъедет еще пожарный поезд, потому что необходим подвоз воды", — сказала представитель МЧС.