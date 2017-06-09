В Ярославле облако дыма от пожара на складе движется на жилой район

ЯРОСЛАВЛЬ, 9 июн — РИА Новости. Большое облако дыма от пожара на складе ГСМ в Ярославле движется на жилой район, жителям разосланы оповещения, угрозы населению нет, сообщила РИА Новости представитель ГУ МЧС по региону.
"Мы разослали СМС-оповещение жителям Дзержинского района Ярославля с просьбой не предаваться панике, дело в том, что большое облако дыма движется на жилой район. Но людям ничего не угрожает",- сказала собеседница агентства.
По ее словам, несмотря на то, что пожар крупный, он располагается в отдалении от жилых домов.
Она также сообщила, что пожарные ожидают подъезда пожарного поезда, потому что требуется дополнительный подвоз воды.
"Есть договоренность, что к нам подъедет еще пожарный поезд, потому что необходим подвоз воды", — сказала представитель МЧС.