Дело о покушении на Кадырова передано в Гудермесский городской суд

ГРОЗНЫЙ, 9 июн — РИА Новости. Дело о покушении на главу Чечни Рамзана Кадырова передано в Гудермесский городской суд, сообщил РИА Новости представитель Верховного суда республики.

"Да, действительно, дело поступило в Гудермесский городской суд. Сейчас оно изучается, затем будет принято решение принимать дело в производство или нет, если в нем вдруг допущены какие-то ошибки", — сказал собеседник агентства.

В самом гудермесском суде отказались от каких-либо комментариев, отметив, что все, что касается этого дела, можно будет отследить на сайте ведомства.

Как сообщают СМИ, перед судом предстанут трое жителей Чечни: бывший охранник Исы Ямадаева Азиз Альвиев, экс-боец батальона "Восток" Беслан Закараев и его сосед Шамхан Магомадов. Рассмотрение дела пройдет в особом порядке, так как подсудимые полностью признают вину. Заказчик покушения — бывший офицер батальона "Восток" Иса Ямадаев был объявлен в федеральный розыск главным следственным управлением СК по Чечне в марте этого года. Показания о том, что Ямадаев якобы готовил покушение на Кадырова дали Альвиев, Закараев и Магомадов.