Рейс "Аэрофлота" Ханты-Мансийск - Москва задержали на двое суток

МОСКВА/ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 июн — РИА Новости. Рейс "Аэрофлота" Ханты-Мансийск — Москва задержан на двое суток по технической причине, сообщили РИА Новости в пресс-службе перевозчика.

"Пассажиры обслуживаются согласно ФАП и стандартам "Аэрофлота". Предоставляются гостиницы и питание", — рассказали в авиакомпании.

Корреспонденту РИА Новости, оказавшемуся в числе пассажиров, было предложено ранее в связи с отменой рейса в четверг расселение в гостинице при аэропорте в четырехместный номер с другими пассажирами. В пятницу представитель "Аэрофлота" сообщил, что рейс задерживается до 13 часов, однако затем в компании заявили о том, что скорее всего рейс опять перенесут — на субботу на 9.10 утра.