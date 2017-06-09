Машинист пытался предупредить погибшую на путях внучку Хрущева

МОСКВА, 9 июн — РИА Новости. Внучка и приемная дочь Никиты Хрущева Юлия не успела среагировать на сигналы машиниста приближающегося поезда, сообщили в Следственном комитете, начавшем проверку гибели женщины на Московской железной дороге.

Инцидент произошел около девяти часов 8 июня на станции "Солнечная" Киевского направления МЖД, 77-летнюю Юлию Хрущеву сбил поезд Внуково — Москва. От полученных травм она скончалась на месте.

Как сообщили в пресс-службе столичного следственного управления на транспорте, женщина шла вдоль железнодорожных путей и не успела отреагировать на сигнал поезда.

Юлия Хрущева родилась в 1940 году в семье Леонида Хрущева, сына советского руководителя Никиты Хрущева. После того как Леонид Хрущев пропал без вести, советский лидер удочерил девочку.