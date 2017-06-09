В Иркутской области грозы вызвали три пожара

ИРКУТСК, 9 июн – РИА Новости. Три новых возгорания зарегистрировано на землях лесного фонда в Иркутской области, также продолжает действовать пожар в Катангском районе, где его тушение признано нецелесообразным, сообщает пресс-служба правительства региона.

"На землях лесного фонда в Иркутской области накануне зарегистрировано три новых возгорания. Все они возникли от гроз. Одно из них в Тайшетском районе удалось локализовать и ликвидировать на площади 12 гектаров. В Чунском районе на текущие сутки перешли в действующем состоянии два очага общей площадью 3,8 гектара", говорится в сообщении пресс-службы правительства.

Под наблюдением в зоне космического мониторинга находится еще один очаг площадью 65 гектаров в Катангском районе. Ранее сообщалось, что областной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций было принято решение о нецелесообразности тушения данного очага. Он не несет угрозы населенным пунктам и объектам экономики, а прогнозируемые затраты на его ликвидацию превышают прогнозируемый вред.

По данным ФГБУ "Иркутское управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды" 9 июня чрезвычайный – V класс пожарной опасности прогнозируется в Нижнеудинском районе.