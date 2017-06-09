В Тульской области четыре человека погибли при столкновении трех автобусов

ВОРОНЕЖ, 9 июн — РИА Новости. Рейсовый пассажирский автобус врезался в Тульской области в стоящие на обочине два заказных микроавтобуса, в результате чего погибли четыре человека и пять поручили травмы, сообщил в пятницу РИА Новости начальник пресс-службы управления МВД региона Андрей Ярцев.

Авария произошла около 3.10 мск на 135-м километре трассы М-2 "Крым" в Заокском районе.

"Произошло столкновение трех автобусов Mercedes, из них два — микроавтобуса и один — пассажирский автобус. Четыре человека погибли и пятеро пострадали. Все они — из одного микроавтобуса", — сказал собеседник агентства.

По словам Ярцева, заказные микроавтобусы стояли на обочине по дороге в Москву, и в них врезался пассажирский автобус, выполнявший регулярный маршрут в столицу из Орла.

"Микроавтобус, на который пришелся удар, улетел в кювет. Среди погибших — четыре женщины, пострадавшие — мужчина и четыре женщины", — добавил Ярцев. По его словам, раненых доставили в больницу, по предварительной информации, угрозы их жизни нет.

Причины ДТП выясняются.