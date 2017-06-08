В Пятигорске грузовик с неисправными тормозами протаранил семь автомобилей

ПЯТИГОРСК, 8 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. Грузовик с неисправными тормозами протаранил семь автомобилей в Пятигорске, сообщает управление ГИБДД по Ставропольскому краю.

"В четверг в Пятигорске водитель грузового автомобиля "МАЗ" допустил столкновение с семью легковыми автомобилями. По предварительным данным, у грузовика из-за технической неисправности отказали тормоза", — говорится в сообщении.

Как отмечается, в результате ДТП никто не пострадал. Технические повреждения получили два автомобиля Mercedes и по одной машине Toyota, Lada Granta, Audi, SsangYong, Hyundai.