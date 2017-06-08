В Ростовской области число отравившихся шаурмой увеличилось до 50 человек

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 8 июн — РИА Новости. Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске Ростовской области увеличилось до 50 человек, сообщил РИА Новости представитель городского управления здравоохранения.
"Число госпитализированных увеличилось до 50 человек, в основном, это студенты. В данный момент павильон, где они приобретали шаурму, закрыт", — пояснил собеседник агентства.
Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей). В материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза.