В "Домодедово" скончался кандидат в депутаты Деревянко

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Пассажир скончался в аэропорту "Домодедово" сразу после прилета из Новосибирска, сообщили РИА Новости в пресс-службе воздушной гавани.

При этом некоторые СМИ сообщили, что скончавшимся оказался Александр Деревянко, который дважды безуспешно баллотировался в Госдуму — по спискам КПРФ и от Российской партии пенсионеров.

"Седьмого июня в медицинскую службу аэропорта поступил вызов о том, что на борту самолета Новосибирск — Москва одному из пассажиров стало плохо. В регламентные сроки медицинская бригада прибыла на борт. Несмотря на своевременное проведение реанимационных мероприятий, медики были вынуждены констатировать смерть пассажира", — рассказали в "Домодедово".

В Российской партии пенсионеров за социальную справедливость со ссылкой на дочь Деревянко подтвердили, что он скончался в Москве от сердечного приступа. В партии также выразили соболезнования семье.

"Мы подтверждаем – сердечный приступ. Он находился здесь в Москве, мы с ним буквально вчера и позавчера встречались, тут он с руководством партии встречался", — сказал РИА Новости член президиума центрального совета политической силы Владимир Ворожцов.

По его словам, Деревянко не был членом партии, но ранее баллотировался от "пенсионеров" в Госдуму и планировал активно участвовать в политической жизни партии.

"Дело в том, что он здесь находился, в Москве, он позавчера был в офисе партии как раз со своими предложениями. Он шел одним из наших кандидатов, он не является членом партии. Он планировал участвовать в политической деятельности партии, во всех предстоящих кампаниях", — отметил Ворожцов.