В Хабаровском крае самосвал столкнулся с грузовым поездом

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Самосвал, перевозивший землю, в четверг столкнулся с грузовым поездом в районе нерегулируемого переезда у поселка Токи в Ванинском районе Хабаровского края, водитель автомобиля погиб, сообщил РИА Новости представитель УГИБДД РФ по Хабаровскому краю.

"Водитель самосвала не убедился в безопасности проезда через железнодорожный переезд, в результате произошло столкновение с грузовым составом, перевозившим уголь. Водитель самосвала погиб. Несколько вагонов сошли с рельс, повреждены три пути", — сообщил собеседник.

Он отметил, что последствия ЧП ликвидируются, на месте работает следственно-оперативная группа.

Как уточнили в Дальневосточной железной дороге, авария произошла на подъездных путях одной из частных компаний, к ДВЖД они отношения не имеют.