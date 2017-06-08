В офисе фонда помощи осужденным "Русь сидящая" в Москве проходит обыск

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Сотрудники подразделения по борьбе с экономическими преступлениями столичной полиции проводят обыски в здании благотворительного фонда помощи осужденным "Русь сидящая", сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Сотрудники УЭБ столичной полиции проводят обыски в офисе организации "Русь сидящая", — сказал собеседник агентства.

По его словам, полицейские осматривают помещения и ищут финансовые документы, носители данных и оргтехнику.

РИА Новости пока не располагает официальным комментарием правоохранительных органов.