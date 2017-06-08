Суд оставил под стражей экс-главбуха "Седьмой студии" по делу о хищении

Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева, задержанная после обысков в Гоголь-центре, на заседании в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об ее аресте. Архивное фото

Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева, задержанная после обысков в Гоголь-центре, на заседании в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об ее аресте. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Мосгорсуд признал законным заключение под стражу бывшего главного бухгалтера созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нины Масляевой, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение Пресненского суда Москвы оставить без изменения, апелляционную жалобу защитника без удовлетворения", — сказал судья.

Ранее Пресненский суд Москвы санкционировал арест Масляевой до 19 июля. Несколькими днями ранее тот же суд в рамках данного дела отказался заключать в СИЗО бывшего гендиректора "Седьмой студии" Юрия Итина, отправив его под домашний арест.

Нине Масляевой и Юрию Итину инкриминируется один эпизод мошенничества (часть 4 статьи 159 УК РФ), совершенный в 2014 году. Из постановления суда следует, что компания "Седьмая студия" получила финансирование из бюджета по договору на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей на сумму в 66,5 миллиона рублей. По версии следствия, Масляева и Итин вступили в преступный сговор и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей, сфальсифицировав документы на оказание услуг.

Изначально дело было возбуждено по части 4 статьи 160 УК РФ (растрата или хищение), но в конце прошлой недели Масляевой предъявили обвинение в мошенничестве. При этом Итину, по словам его адвоката, обвинение до сих пор не предъявлено. Адвокат Масляевой заявил, что защита не допустит, чтобы ее "сделали крайней в этом деле".