Экс-главбух "Седьмой студии" пошла на сделку со следствием

Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об ее аресте в рамках расследования дела о хищении государственных средств. Архивное фото

Бывший главный бухгалтер театральной труппы Седьмая студия Нина Масляева в Пресненском суде Москвы, где рассматривается ходатайство следствия об ее аресте в рамках расследования дела о хищении государственных средств. Архивное фото

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Бывший главный бухгалтер созданной режиссером Кириллом Серебренниковым "Седьмой студии" Нина Масляева признала вину по делу о хищении госсредств и пошла на сделку со следствием, передает корреспондент РИА Новости из зала Мосгорсуда, где рассматривается жалоба на ее арест.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова Перейти в фотобанк Серебренников прокомментировал ситуацию с обысками в "Гоголь-центре" "Не снимаю свой вины и изначально стала сотрудничать со следствием и подписала досудебное соглашение", — сказала обвиняемая.

Пресненский суд Москвы в конце мая арестовал Масляеву до 19 июля. Мосгорсуд оставил это решение в силе и отклонил апелляцию защиты.

Нину Масляеву и бывшего гендиректора компании Юрия Итина подозревают в мошенничестве, совершенном в 2014 году. Тогда "Седьмая студия" получила из бюджета 66,5 миллиона рублей на постановку спектаклей, проведение семинаров, творческих лабораторий, организацию гастролей. По версии следствия, Масляева и Итин сфальсифицировали документы на оказание услуг и похитили часть выделенных денег — 1,286 миллиона рублей.

По информации СК, всего лица из руководства "Седьмой студии" с 2011 по 2014 годы похитили около 200 миллионов рублей, выделенных государством на развитие и популяризацию искусства.