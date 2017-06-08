Экипаж Ту-154 Качиньского знал о сложных погодных условиях, заявили в МАК

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Экипаж Ту-154 с президента Польши Леха Качиньского, который разбился в 2010 году под Смоленском, знал о неподходящих для посадки метеоусловиях на аэродроме, сообщил в интервью РИА Новости председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

"До экипажа была доведена информация о несоответствии метеоусловий на аэродроме для производства посадки. Командиры иностранных воздушных судов принимают самостоятельное решение о возможности посадки с возложением на себя полной ответственности за принятое решение", — заявил он.

Морозов подчеркнул, что причинно-следственной связи между действиями диспетчеров и происшествием в ходе работы технической комиссии не было выявлено.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.