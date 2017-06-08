МАК рассказал о причинах крушения Ту-154 под Смоленском

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Причиной крушения самолета Ту-154, на котором летел президент Польши Лех Качиньский, стало снижение борта ниже безопасной высоты, и как следствие — столкновение с деревом, сообщил в интервью РИА Новости председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

"Причиной происшествия явилось снижение самолета при принятии экипажем подобного решения, несмотря на отсутствие визуального контакта с наземными ориентирами, ниже безопасной высоты в 100 метров", — заявил Морозов.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского в 2010 году потерпел крушение при заходе на посадку в аэропорту "Смоленск-Северный". На борту находились 96 человек: 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.