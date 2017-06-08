МАК опроверг "пропажу" секунд на записи самописцев польского Ту-154

МОСКВА, 8 июн — РИА Новости. Никакого исчезновения секундных фрагментов записи с бортовых самописцев Ту-154М президента Польши Леха Качиньского, разбившегося под Смоленском в 2010 году, о котором говорят эксперты польской комиссии, не было, заявил в интервью РИА Новости председатель технической комиссии Межгосударственного авиационного комитета (МАК) по расследованию катастрофы Алексей Морозов.

Он отметил, что на воздушном судне было установлено два параметрических самописца: штатный и эксплуатационный ATM-QAR польского производства. При этом установка последнего не была согласована с разработчиками самолета и системы регистрации.

"Расшифровка польского самописца ATM-QAR производилась в Республике Польша. Было установлено, что запись на нем прекратилась на 2,5 секунды раньше, чем на штатных самописцах (польский самописец не был аварийным, то есть защищенным, поэтому, после получения значительных повреждений, недостоверность или отсутствие информации на нем вполне объяснимы). Возможно, именно это и является источником информации о неких "исчезнувших" трех секундах", — рассказал Морозов.

Что касается штатного защищенного параметрического самописца, отметил председатель комиссии, то в отчете МАК приведена полная расшифровка записи.

"Никакие 5 секунд из данной записи никуда "не исчезали". Со всей записью, в том числе и с якобы исчезнувшими секундами, можно ознакомиться и сегодня, посмотрев отчет на сайте МАК — как на русском, так и на английском языках. При этом пять секунд — это как раз примерно то время, которое прошло от момента столкновения самолета с деревом, приведшего к началу его интенсивного разрушения, до прекращения записи", — отметил Морозов.

Самолет Ту-154 президента Польши Леха Качиньского потерпел крушение в 2010 году при заходе на посадку в аэропорту Смоленск-Северный. На борту находились 96 человек — 88 пассажиров и восемь членов экипажа, летевших на траурные мероприятия в Катыни. Все они погибли.

Согласно отчету МАК, непосредственной причиной трагедии стало решение пилотов не уходить на запасной аэродром, а системными- недостатки в обеспечении полета и подготовке экипажа.