На Дальнем Востоке потушили треть всех лесных пожаров

ХАБАРОВСК, 8 июн — РИА Новости. Десять из 29 лесных пожаров, горевших на Дальнем Востоке в минувшие сутки, потушено, сообщает в четверг департамент лесного хозяйства по ДФО.

"В минувшие сутки в Дальневосточном федеральном округе действовало 29 очагов. Площадь, пройденная огнем за сутки, составила 451,2 гектара. Практически вся она пришлась на Хабаровский край — 318,2 гектара. К утру четверга ликвидировано 10 пожаров", — говорится в сообщении.

Отмечается, что из 19 оставшихся пожаров 18 горят в Хабаровском крае, один в Приморском крае. Два пожара в Хабаровском крае локализовано.

С начала пожароопасного периода текущего года на территории округа возникло 1,01 тысячи лесных пожаров на площади 171 тысячи гектаров. За аналогичный период 2016 года в округе было зарегистрировано 897 лесных пожаров на площади 947 тысячи гектаров.