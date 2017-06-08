В конфетах, которыми отравились дети в Чите, оказались наркотики

КРАСНОЯРСК, 8 июн — РИА Новости. Пять несовершеннолетних, которые попали в больницу после употребления конфет, отравились синтетическими наркотиками, сообщили РИА Новости в управлении Роспотребнадзора по Забайкальскому краю.

Ранее сообщалось, что в Чите пятеро детей (четверо мальчиков в возрасте 17, 16, 14 и 4 лет и 12-летняя девочка) попали в больницы с диагнозом "отравление неизвестным веществом". Один из детей — 14-летний подросток — находился, а затем был выписан из реанимации, двое — в состоянии средней тяжести и еще двое — в состоянии легкой степени тяжести. Сейчас все дети в удовлетворительном состоянии. По словам детей, они ели конфеты "Бешеная пчелка", которые один из детей нашел на улице.

"Отравление наступило в результате употребления синтетических наркотиков, которые были в обертке из-под конфет. Потому эпидемиологическое расследование завершено. Следователи возбудили уголовное дело", — сказал собеседник агентства.

В региональном главке Следственного комитета сообщили, что в ходе доследственной проверки было установлено, что дети отравились синтетическими наркотиками. Следователи возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "в" ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств несовершеннолетним, совершённый лицом, достигшим восемнадцатилетнего возраста).

В настоящее время проводятся следственные действия, направленные на выяснение обстоятельств совершённого преступления. Совместно с сотрудниками полиции устанавливается сбытчик наркотического вещества. Расследование уголовного дела продолжается.