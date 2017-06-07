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Происшествия

Ресторатор сообщил, как фигуранты "дела Захарченко" вымогали у него деньги

Сюжет:
Дело полковника Захарченко (143)
19:2607.06.2017
(обновлено: 19:30 07.06.2017)
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© РИА Новости / Валерий МельниковПерейти в фотобанкДмитрий Захарченко в Басманном суде Москвы. Архивное фотоДмитрий Захарченко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Импортер морепродуктов в Россию, владелец элитной сети ресторанов "La Maree" Меди Дусс рассказал следствию, что фигуранты дела полковника МВД Дмитрия Захарченко требовали с него 5 миллионов долларов, но он передал выступившему в качестве посредника генералу Алексею Лаушкину только 800 тысяч долларов, следует из материалов уголовного дела, которые есть в распоряжении РИА Новости.

Судебное заседание. Архивное фото
© РИА Новости
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Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в 7 миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ. При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог. Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.

Проблемы ресторатора

Как следует из протокола допроса Дусса, в 2013 году он узнал, что в отношении "La Maree" сотрудники ГУЭБиПК МВД России начали проверки. Более того, со слов сотрудников компании, оперативники антикоррупционного главка приезжали в аэропорт Шереметьево, куда из-за границы прибывает основная часть грузов с морепродуктами для "La Maree", и воздействовали на сотрудников таможни, чтобы те "производили ненужные действия".

В зале судебных заседаний. Архивное фото
© Fotolia / Sebastian Duda
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"Результатом явилось увеличение сроков выпуска грузов для дальнейшего оформления, что в ситуации с премиум-сегментом морепродуктов влекло их порчу и значительное удешевление", — заявил в ходе допроса Дусс, рассказав и о других препонах, например, в виде запросов в Россельхознадзор и другие ведомства, мешающих его компании работать.

После этого, следует из материалов дела, Дусс попросил своего друга генерала Алексея Лаушкина познакомить его с Дмитрием Захарченко. Как выяснилось ранее в суде, в 2013-2014 годах полковник Захарченко работал начальником 38 отдела управления экономической безопасности, выявлявшего преступления в сфере рыболовства.

Полковник Дмитрий Захарченко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
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Сам генерал-майор Лаушкин, ранее занимавший пост руководителя управления Росгвардии по Московской области, был допрошен по уголовному делу о взятке в качестве свидетеля. Из протокола допроса генерала, который есть в распоряжении агентства, следует, что он познакомился с Меди Дуссом в Тунисе, где и родился предприниматель, затем они общались в России и дружили семьями. И у Лаушкина, и у его супруги были дисконтные карты с 50% скидкой в ресторанах "La Maree", следует из материалов дела.

Цвет скатерти

Лаушкин согласился организовать встречу с Захарченко и сообщил Дуссу номер его телефона, следует из протокола допроса. Предприниматель позвонил оперативнику и пригласил его в свой ресторан на встречу.

Дмитрий Захарченко в суде. Архивное фото
© Фото : АГН "Москва"/ Кирилл Зыков
Фигурант дела Захарченко подтвердил, что получил $800 тысяч от ресторатора

По словам Дусса, Захарченко на встрече заявил, что бывал в его ресторане в Монако и восхищается его успехами в ресторанном бизнесе. Ресторатор поинтересовался у полковника, с чем связаны возникшие вопросы к его компании, ведь у ресторана, по мнению владельца, нет проблем.

"На мои слова Захарченко заулыбался, показал на расстеленную на столе скатерть и спросил, какого она цвета. Я уверенно ответил – белого. Захарченко, продолжая улыбаться, сказал, что скатерть серая – все зависит от того, кто и как будет смотреть или проверять", — рассказал владелец ресторана следователям, отметив, что Захарченко буквально угрожал ему, обещая, что негативная информация о компании появится в СМИ.

Генеральский дисконт

Дусс пояснил следователям, что, опасаясь за судьбу компании, спросил у Захарченко, как "обойтись без всего этого", и полицейский ответил, что все ему расскажет Лаушкин.

Бывший заместитель начальника управления Т Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД России Дмитрий Захарченко в Басманном судом Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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"Лаушкин сразу сказал мне, что для решения всего вопроса по "La Maree", нужно передать 5 миллионов долларов США, и тогда все проблемы будут решены", — рассказал Дусс, добавив, что попросил Лаушкина договориться об уменьшении требований, поскольку сумма для него неподъемная.

Генерал согласился, следует из протокола допроса. На следующей встрече с другом-ресторатором Лаушкин назвал сумму в 3 миллиона долларов. Но и эта сумма была велика, Дусс попросил снизить еще. Лаушкин договорился на 2 миллиона. Эта сумма также не устроила предпринимателя. Генерал согласился на переговоры в третий раз. Итоговая сумма, на которую были согласны стороны, была 800 тысяч долларов.

Дусс на следующий день взял кредит наличными, а после передал эти деньги Лаушкину.

"В районе 12 дня Лаушкин подъехал в ресторан "La Maree" на улице Петровка в Москве. Мы попили чай, вышли на улицу, где стояла его служебная BMW. По моей просьбе мой водитель переложил сумку с восемью банковскими полиэтиленовыми упаковками по 100 тысяч долларов в машину Лаушкина, который сразу после этого уехал", — рассказал следователям предприниматель.

Встреча в главке

Генерал Лаушкин в своих показаниях (протокол его допроса есть в распоряжении РИА Новости) подтвердил, что вел переговоры от имени владельце "La Maree" и получил от него пакет с деньгами.

Статуэтка богини правосудия Фемиды. Архивное фото
© Fotolia / sebra
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"Дусс при помощи своего водителя перегрузил в багажник моего служебного автомобиля громоздкий пакет, в котором было 800 тысяч долларов", — рассказал генерал в ходе допроса.

Он пояснил, что после того, как Дусс пожаловался ему на ГУЭБиПК, генерал позвонил заместителю руководителя главка и поинтересовался, в связи с чем к "La Maree" возникли вопросы, и поехал на встречу к замначальника ГУЭБиПК Феликсу Василькову к нему на работу.

"В ходе личной беседы спросил у него, какая причина проверок "La Maree" и нет ли в этом какой-то пристрастности или необъективности. Васильков очень недружелюбно отнесся к моему визиту, был очень закрыт для общения, лишь сказал, что у "La Maree" очень много проблем с законом и что его подчиненные действительно проверяют компанию", — пояснил следствию Лаушкин, не говоря при этом о мотиве собственной заинтересованности.

Через пару часов, как утверждает генерал, он в коридоре здания ГУЭБиПК встретил Захарченко, с которым был знаком. Тот, следует из показаний Лаушкина, сказал, что не стоило идти к Василькову, а надо было сразу обратиться к нему.

"Я сказал, что ко мне обратился мой друг Дусс и что моя просьба состоит в том, чтобы компании не создавались какие-то проблемы со стороны ГУЭБиПК, а если эти проблемы уже есть, чтобы можно было найти какие-то законные пути их решения. Захарченко ничего интересного в ответ мне не сказал", — пояснил следователям СК РФ генерал Лаушкин.

Посредник из ФСБ

На следующий день, следует из допроса, Лаушкину позвонил сотрудник ФСБ Дмитрий Сенин, с которым они ранее познакомились, и предложил встретиться. Как следует из показаний Лаушкина, между Захарченко и Сениным были близкие отношения, последний курировал ГУЭБиПК по линии ФСБ.

Подозреваемый в зале суда. Архивное фото
© РИА Новости / Евгений Биятов
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"На встрече Сенин сообщил мне, что для решения всех проблем по "La Maree" Дусс должен передать 5 миллионов долларов", — рассказал генерал в своих свидетельских показаниях, которые в остальном близки к показаниям предпринимателя.

После получения от Дусса 800 тысяч долларов Лаушкин их до вечера возил в багажнике своей служебной машины. Затем он встретился с Сениным на Лужнецкой набережной в Москве. "Я лично передал Сенину пакет с деньгами, полученный от Дусса. После чего Сенин положил этот пакет в салон своего автомобиля и сразу же уехал", — рассказал следователям генерал.

Сотрудник ФСБ Сенин объявлен в розыск. Он подозревается в посредничестве передачи взятки полковнику Захарченко. Суд санкционировал арест водителя семьи Сенина, которого следователи СК РФ считают пособником Сенина.

Дмитрий Захарченко в Басманном суде Москвы. Архивное фото
© РИА Новости / Валерий Мельников
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Полковник Захарченко свою вину в получении взятки от Дусса полностью отрицает. В ходе одного из судебных заседаний по продлению срока его ареста Захарченко заявил, что если бы знал о намерении и получении генералом Лаушкиным денег от владельца "La Maree", то задокументировал бы данный факт и сообщил в службу безопасности МВД.

Стыд и раскаяние

Лаушкин в ходе допроса сообщил следователям о своем понимании того, что "поучаствовал в не совсем законных действиях".

"Мне было очень стыдно. Я неоднократно обсуждал эту ситуацию с Дуссом. В итоге мы пришли к выводу о необходимости сообщить в СК России вышеуказанную информацию о роли каждого из нас. В содеянном я искренне раскаиваюсь", — сказал генерал.

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