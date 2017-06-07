Самарца заочно приговорили к 5 годам колонии за участие в батальоне "Азов"

САМАРА, 7 июн — РИА Новости. Жителя Самары Артема Широбокова заочно приговорили к пяти годам колонии за участие в деятельности националистического батальона "Азов" на Украине, сообщает пресс-служба управления ФСБ по Самарской области.

Управление отмечает, что это первый в России случай заочного осуждения по статье "Участие наемника в вооруженном конфликте" гражданина РФ, воюющего в качестве наемника на Украине.

"Советским районным судом Артем Широбоков заочно признан виновным по части 3 статьи 359 УК РФ "Наемничество" и приговорен к пяти годам лишения свободы в колонии общего режима", — говорится в сообщении.

По информации пресс-службы, 24-летний уроженец Самары Широбоков являлся приверженцем праворадикальной идеологии и участником самарской группировки футбольных фанатов. Как отметили в ведомстве, он уехал на Украину, где вступил в экстремистское объединение "Правый сектор" (запрещено в России). По версии следствия, молодой человек принял активное участие в деятельности данной структуры по свержению действующей на тот момент государственной власти страны.

Как отмечает пресс-служба УФСБ, Широбоков является бойцом батальона "Азов" при МВД Украины, принимает участие в боевых действиях на юго-востоке страны. Ведомство добавляет, что оперативники получили соответствующие доказательства.

"На сегодняшний день на территории Российской Федерации создан судебный прецедент заочного осуждения по части 3 статьи 359 УК РФ гражданина России, принимающего участие в вооруженном конфликте в качестве наемника на территории Украины", — отметили в УФСБ.