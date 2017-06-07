В Москве арестовали бывшего полицейского, ранившего ножом подростка

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Арестован мужчина, обвиняемый в нападении с ножом и травматическим оружием на двух молодых людей и ранивший одного из них на детской площадке в Москве, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК России по столице Юлия Иванова.

Ранее сообщалось, что 16-летний подросток госпитализирован с ножевым ранением после конфликта на детской площадке в Москве. По версии следствия, мужчина из-за незначительного повода напал на двух молодых людей на детской площадке по улице Маршала Федоренко. В результате нападения 16-летний подросток был госпитализирован с ножевым ранением, а 18-летний молодой человек был осмотрен врачами и отпущен домой.

Пресс-служба ГУМВД РФ по Москве сообщила, что на подростков напал полицейский, которого уже уволили из правоохранительных органов.

"Сегодня по ходатайству следствия в отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Расследование по уголовному делу продолжается", — сказала Иванова.