Депутата Брянской облдумы подозревают в мошенничестве на 7 миллионов рублей

ЯРОСЛАВЛЬ, 7 июн – РИА Новости. Депутат Брянской облдумы Игорь Пантелеев подозревается в мошенничестве – следователи полагают, что он получил от знакомого 7 миллионов рублей на организацию совместного бизнеса по продаже земли, но условия договора не выполнил, сообщило СУ СКР по региону в среду.

"По версии следствия, в 2013 году подозреваемый обманным путем получил от знакомого 7 миллионов рублей якобы для организации совместного бизнес-проекта, связанного с приобретением и последующей продажей с существенной наценкой земельного участка в Брянском районе. Оставшись без денег и обещанной части прибыли от планируемой сделки, потерпевший обратился в следственные органы", — говорится в сообщении. Следствие уточняет, что при проверке доводы мужчины нашли подтверждение.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере, максимальная санкция за данное преступление предусматривает до 10 лет лишения свободы. В настоящее время следователи решают вопрос об избрании Пантелееву меры пресечения.

РИА Новости пока не располагает комментарием депутата.