Замглавы Курской области арестован по делу о взятке

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы в среду арестовал заместителя главы Курской области Василия Зубкова по обвинению во взяточничестве, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следователя удовлетворить, избрать в отношении обвиняемого Зубкова меру пресечения в виде заключения под стражу до 4 августа", — сказал судья Артур Карпов.

Следователь просил суд заключить Зубкова в следственный изолятор, поясняя, что тот, находясь на свободе, сможет уничтожить доказательства, повлиять на свидетелей или следствие, либо скроется.

Прокуратура выступила против ареста чиновника, настаивая на помещении его под домашний арест в Курской области.

Замглавы Курской области, председатель комитета региональной безопасности Василий Зубков обвиняется в получении особо крупной взятки от предпринимателя (часть 6 статьи 290 УК РФ). Следователь сообщил в суде, что обвиняемый частично признал вину.

Зубков 20 лет служил в МЧС, уволился в звании генерал-майора.

"Не знаю, что меня замутнило, эти действия я… Какие материалы уйдут в суд, я все приму", — сбивчиво сказал Зубков, прося избрать ему домашний арест. Он также отметил, что имеет ряд заболеваний, в том числе гипертонию и подагру.

Защита чиновника отмечала, что при обыске у него не нашли каких-либо крупных сумм денег или ценностей.

Ранее суд отправил под домашний арест до 4 августа заместителя директора по строительству ООО "Строительная компания Своя квартира" Александра Филимонова, который "в полном объеме признал вину в даче взятки и изобличил других фигурантов дела".