Мосгорсуд оставил под арестом квартиры отца полковника Захарченко

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Мосгорсуд отказался снять арест с трех элитных московских квартир отца полковника МВД Дмитрия Захарченко — Виктора Захарченко, обвиняемого в получении взятки, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Решение суда о наложении обеспечительных мер в виде ареста имущества оставить без изменения", — огласил решение судья. Таким образом, он отклонил апелляционную жалобу адвокатов, которые просили вернуть ему право распоряжаться недвижимостью.

Как выяснилось в суде, арест был наложен на три московские квартиры отца полковника Захарченко Виктора — на улице Пречистенка, на Мичуринском и Ленинском проспектах, а также на четыре машиноместа, дом и нежилой участок в Ростовской области. Кадастровая стоимость арестованного имущества, по словам защиты Виктора Захарченко, составляет около 400 млн рублей.

Защита, добиваясь снятия ареста с указанного имущества, отмечает, что его стоимость "в десятки миллионов раз превышает" сумму вменяемого хищения из банка "Московское ипотечное агентство".

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ.