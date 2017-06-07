В Коми возбудили дело о переселении людей в ветхое жилье

С.-ПЕТЕРБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Следственные органы в республике Коми по результатам доследственной проверки информации СМИ о переселении граждан в жилье, не отвечающее требованиям безопасности, возбудили уголовное дело о злоупотреблении должностными полномочиями, сообщает республиканское СУСК РФ.

Ранее сообщалось, что глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил проверить информацию СМИ о том, что жителей села в Коми из старых бараков переселяют в ветхое жилье. В эфире федеральных телеканалов были показаны сюжеты о переселении жителей села Ношуль из старых бараков в другое не менее ветхое жилье. При этом отмечалось, что местные власти не создали условия для переселения, нарушив права граждан.

"По данным следствия, в ходе реализации на территории Прилузского района в 2016 году республиканской адресной программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда в результате нарушений, допущенных должностными лицами администрации муниципального района, пять квартир в поселке Ношуль были приобретены по завышенной цене. В итоге муниципальному бюджету причинен ущерб на сумму более 1,7 миллиона рублей", — говорится в сообщении республиканского следственного управления.

Уголовное дело возбуждено по статье "злоупотребление должностными полномочиями", уточняет следственное управление.

Как отмечает СУСК, в настоящее время по уголовному делу проводятся следственные действия, направленные на установление причин и обстоятельств произошедшего, а также на получение и закрепление доказательственной базы.