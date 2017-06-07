Суд продлил арест $16 миллионов, арестованных по делу Захарченко

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Басманный суд Москвы санкционировал продление ареста счетов третьих лиц в "ВТБ 24" на общую сумму в 16 миллионов долларов, которые, как считает следствие, были получены в качестве взяток полковником МВД Дмитрием Захарченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.

"Ходатайство следствия о продлении срока наложенного ареста на счета с денежными средствами — 15 миллионов долларов США и 1 миллион 154 тысячи долларов США — подлежит удовлетворению", — сказала судья Евгения Николаева, продлив арест денег на срок предварительного расследования.

Защита выступала против продления ареста денег, утверждая, что следователь в своем ходатайстве не указывает, кто предполагаемый взяткодатель, были ли посредники, какая сумма якобы передавалась Захарченко. При этом, как отмечает адвокат полковника Александр Горбатенко, полицейского обвиняют в получении 7 миллионов рублей и подозревают в получении 800 тысяч долларов. "Простыми арифметическими действиями мы видим, что максимум следствие может просить об аресте 550 миллионов рублей", — сказал адвокат.

Обеспечительный арест наложен на два банковских счета в "ВТБ 24" на общую сумму более 16 миллионов долларов. Согласно материалам дела, счета были открыты на имя родственницы Захарченко Лилии Горшковой. Согласно оглашенным в суде материалам, следствие считает, что данные деньги были получены Захарченко преступным путем.

По словам Захарченко, в своих показаниях Горшкова дала пояснение, что указанные деньги принадлежат девушке полковника Анастасии Пестриковой.

Пестрикова рассказала ранее в суде, что деньги принадлежат ее отцу. Их она "передавала Горшковой" из-за испуга после ареста Захарченко. Горшкова, по ее словам, является ее родственницей.

Сам Захарченко отрицает, что передавал указанные деньги Пестриковой, Горшковой или кому-либо еще.

Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ.

При обыске в квартире сестры Захарченко был обнаружен склад с почти 9 миллиардами рублей в разной валюте. Происхождение этих денег он объяснить не смог.

Захарченко не признает вину по всем пунктам обвинения.