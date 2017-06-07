В Москве задержали мужчину, бросавшегося с ножом на прохожих

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Полицейские задержали пьяного мужчину, который с ножом бросался на прохожих у входа в Нескучный сад в Москве, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

"Пьяный мужчина бросался на прохожих с ножом у входа в Нескучный сад на Ленинском проспекте. Полицейские задержали его", — сказал собеседник агентства.

В пресс-службе столичного главка МВД подтвердили РИА Новости факт задержания пьяного мужчины с ножом, отметив, что пострадавших в результате инцидента нет.

"Около 13.26 на Ленинском проспекте, 20 по подозрению в совершении хулиганских действий был задержан мужчина, находившийся в состоянии алкогольного опьянения. У него был изъят нож. Пострадавших в результате инцидента нет", — сказал дежурный офицер.

По его словам, в настоящее время по данному факту проводится проверка.