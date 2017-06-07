Правозащитники требуют расследовать случай падения призывника из поезда

КАЗАНЬ, 7 июн — РИА Новости, Ирина Дурницына. Правозащитная организация "Зона права" считает, что необходимо организовать расследование по факту падения из поезда призывника, который ехал к месту службы.

Призывник из Татарстана госпитализирован в Чите, после того как выпал на ходу из поезда, следовавшего к месту службы в Приморский край организация "Зона права" оказывает юридическую поддержку матери солдата.

"В Забайкальском крае военные следователи начали проверку по факту падения 18-летнего призывника из воинского эшелона. Сам пострадавший находится в тяжелом состоянии в Читинском военном госпитале", — говорится в сообщении организации.

По информации правозащитников, к которым во вторник обратилась мать призывника — жительница Казани, в конце мая ее 18-летнего сына отправили на поезде к месту службы — в Уссурийск Приморского края. Со слов женщины, 5 июня к ней домой пришли сотрудники военкомата и сообщили, что парень выпрыгнул из поезда и был доставлен в реанимационное отделение Читинского военного госпиталя.

Мать призывника отметила, что сын пошел в армию добровольно и по собственной инициативе прыгать с поезда на ходу не стал бы. "Сын позвонил мне 3 июня и сказал, что с ним перестали общаться ребята в вагоне. Он слышал, что сослуживцы шептались с прапорщиком, что в их команде один лишний. Мой сын был в подавленном состоянии", — рассказала женщина.

"Правозащитники считают, что в соответствии с российским законодательством следственные органы должны выполнить свои обязательства, а именно провести тщательное расследование, выявить причины и условия происшествия и принять меры по недопущению подобных случаев впредь", — подчеркивает правозащитная организация.