Жителю Москвы предъявили обвинение по делу о массовом убийстве под Тверью

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Москвы по делу об убийстве 9 человек в поселке в Тверской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.

Трагедия произошла в ночь на воскресенье в дачном кооперативе. Причиной конфликта, по одной из версий СК, стало то, что дачники смеялись над телосложением мужчины и тем, что он не служил в армии, хотя тот доказывал им обратное.

"Главным следственным управлением Следственного комитета России жителю города Москвы Сергею Егорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сказала Петренко.

Петренко отметила, что вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических экспертиз и иных экспертиз.