Жителю Москвы предъявили обвинение по делу о массовом убийстве под Тверью

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Следователи предъявили обвинение жителю Москвы по делу об убийстве 9 человек в поселке в Тверской области, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Главным следственным управлением Следственного комитета России жителю города Москвы Сергею Егорову предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного п. "а" ч.2 ст.105 УК РФ (убийство двух и более лиц)", — сказала Петренко.
Петренко отметила, что вина Егорова уже подтверждается закрепленными на данном этапе доказательствами: показаниями самого обвиняемого, в том числе полученными в ходе проверки показаний на месте, показаниями очевидца и ряда свидетелей, результатами осмотра места происшествия, а также заключениями судебно-медицинских, баллистических экспертиз и иных экспертиз.