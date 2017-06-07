Источник сообщил об отказе двигателя у разбившегося на Ставрополье Ми-2

ПЯТИГОРСК, 7 июн — РИА Новости, Маргарита Савельева. У вертолета Ми-2 перед падением в Ставропольском крае отказал один из двигателей, борт стал терять высоту и зацепился за провода ЛЭП, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.

Вертолет Ми-2 потерпел крушение в Ставропольском крае во время сельхозработ, пострадал пилот. По информации источника в экстренных службах, причиной падения стало столкновение с линией электропередачи. Следователи начали проверку.

"По словам пилота, один двигатель вышел из строя, он потерял высоту и зацепился за провода, оторвал лопасти и упал, с документами у пилота все в порядке", — сказал собеседник агентства.

По словам источника, у предпринимателя, которому принадлежит вертолет, нет лицензии на проведение авиахимических работ. "Транспортная прокуратура, следователи работают на месте, вызвали предпринимателя, он показал документы, они оказались не в порядке, лицензия на выполнение авиахимработ истекла два года назад", — сказал источник.

Как отметил собеседник агентства, предприниматель на постоянной основе работает с местным сельхозпредприятием. "Вертолет предпринимателя стоит 2 миллиона рублей, работает давно, на постоянном сотрудничестве с СХП. Вертолет увезут на утилизацию, энергетической компании бизнесмену предстоит возместить ущерб за оборванные провода", — добавил он.

Также, по данным источника, пилот 1985 года рождения ударился грудью и после падения жаловался на боль в спине, его госпитализировали.