В СК рассказали, почему подростки избили московскую школьницу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Школьницы жестоко избили сверстницу в Москве из ревности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.

Видео, на котором девочку бьют руками и ногами в лесу, ранее распространилось в соцсетях. Следователи полагают, что при избиении присутствовали молодые люди, которые снимали все на телефон, а после опубликовали ролик в интернете.

Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего группой лиц. Всех участников уже установили и допрашивают. Как выяснилось, инцидент произошел 2 июня, а в основу конфликта легла ревность одной из нападавших девочек.

"Следствие намерено досконально разобраться в этой ситуации и дать объективную юридическую оценку действиям каждого отдельно взятого участника и зрителя произошедшего: от зачинщика до автора ролика и лица, выложившего самосуд на всеобщее обозрение", — сказала Петренко.

Она добавила, что в Следственный комитет пригласят родителей подростков и представителей школ, в которых они учатся. Следователи оценят работу учебных заведений, контролирующих органов и других структур, которые должны были отвечать за профилактику преступности среди детей.

Кроме того на соответствие закону проверят действия СМИ, которые растиражировали видео со сценами насилия над ребенком.