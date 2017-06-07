В СК рассказали, почему подростки избили московскую школьницу

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Школьницы жестоко избили сверстницу в Москве из ревности, заявила официальный представитель Следственного комитета России Светлана Петренко.
Возбуждено уголовное дело об истязании несовершеннолетнего группой лиц. Всех участников уже установили и допрашивают. Как выяснилось, инцидент произошел 2 июня, а в основу конфликта легла ревность одной из нападавших девочек.
"Следствие намерено досконально разобраться в этой ситуации и дать объективную юридическую оценку действиям каждого отдельно взятого участника и зрителя произошедшего: от зачинщика до автора ролика и лица, выложившего самосуд на всеобщее обозрение", — сказала Петренко.
Кроме того на соответствие закону проверят действия СМИ, которые растиражировали видео со сценами насилия над ребенком.