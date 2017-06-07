Житель Екатеринбурга, не желая платить, вытолкнул кондуктора из трамвая

ЕКАТЕРИНБУРГ, 7 июн — РИА Новости. Следствие в Екатеринбурге проводит проверку по факту инцидента в трамвае, где пассажир, не желающий оплачивать проезд, вытолкнул кондуктора из вагона, сообщает в среду следственное управление СК РФ по Свердловской области.

В среду в местных СМИ появились сообщения о том, что агрессивно настроенный пассажир трамвая, не желающий оплачивать проезд, вступил в конфликт с пожилым кондуктором и, применив к нему физическую силу, вытолкнул из трамвая. При этом кондуктор упал на асфальт с подножки трамвая.

"В связи с тем, что защита прав социально незащищенных категорий населения (пожилых, инвалидов, детей) является одним из приоритетных направлений деятельности органов СКР, по указанию руководства регионального следственного управления СК России по данному сообщению в СМИ организовано проведение доследственной проверки", — говорится в сообщении.

В рамках проверки будут опрошены участники инцидента, его очевидцы, истребованы и проанализированы видеозаписи, на которых запечатлен момент, когда "агрессивный гражданин, не задумываясь о возможных тяжких последствиях своих противоправных действий, грубо и дерзко выталкивает из трамвая пожилого мужчину, находящегося при исполнении служебных обязанностей кондуктора".

"Безусловно, такому циничному поведению не место в нашем обществе, и любое проявление такой агрессивности и неоправданной жестокости должно пресекаться в соответствии с действующим законодательством. По итогам доследственной проверки действиям мужчины будет дана жесткая и принципиальная правовая оценка", — отмечается в сообщении.