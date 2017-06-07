Прокурор просит 11,5 лет колонии для националиста Марцинкевича

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Прокурор просит Бабушкинский суд Москвы приговорить к 11 годам и 6 месяцам колонии националиста Максима Марцинкевича (Тесака), сообщил РИА Новости его адвокат Сергей Аредаков.

Марцинкевич и девять его соратников обвиняются в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, грабеже, разбое, уничтожении или повреждении имущества, хулиганстве, возбуждении ненависти и унижении человеческого достоинства. Тесак и его сподвижники, по версии следствия, используя электрошокеры, газовые баллончики и металлические дубинки, избивали граждан в Москве, отбирали у них вещи, а также публично обливали их краской и иными веществами. Все происходило в 2012–2014 годах в рамках организованного ими движения "Оккупай-Наркофиляй", связанного с борьбой против торговцев "спайсами".

"Прокурор попросил суд приговорить моего подзащитного к 11 с половиной годам заключения в колонии строгого режима. Всем остальным фигурантам дела он также попросил наказание в виде заключения в колонии", — сказал адвокат.

По его словам, в ходе судебных прений во вторник, 6 июня, большую часть своей речи гособвинитель посвятил не предъявленным обвинениям, а рассуждениям о том, что возглавляемая Марцинкевичем организация "Реструкт" — фашистская и националистическая. Адвокат счел запрошенный срок слишком жестким, поскольку самая тяжкая статья, инкриминируемая Марцинкевичу, — разбой. Максимальный наказание по соответствующей статье УК предполагает лишение свободы на срок до восьми лет.

Как ожидается, прения сторон продолжатся 8 июня, выступят адвокаты и подсудимые.

Марцинкевич ранее был осужден за публикацию в интернете видео с инсценировкой казни "таджикского наркоторговца", а также за экстремистские высказывания во время дебатов в московском клубе "Билингва". В совокупности по двум делам он получил 3,5 года лишения свободы.