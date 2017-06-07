В Москве завели дело против водителя, сбившего девушку на тротуаре

МОСКВА, 7 июн – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело после ДТП в центре Москвы, в котором водитель KIA, двигаясь задом по тротуару на Тверской улице, сбил девушку и протаранил дом, сообщила РИА Новости официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.

По данным СМИ, ДТП произошло 2 июня около 20.00 вечера. Как сообщали очевидцы, водитель выглядел пьяным, а после наезда на девушку накричал на нее, обвинив в случившемся.

"По результатам проверки по факту ДТП на ул. Тверская Следственным управления УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления предусмотренного части 1 статьи 264 УК РФ", — сказала Волк.