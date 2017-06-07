Источник назвал причину крушения Ми-2 на Ставрополье

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Причиной падения частного вертолета Ми-2 в Андроповском районе Ставропольского края стало столкновение с линией электропередачи, заявил РИА Новости источник в экстренных службах региона.

Ранее ГУМЧС по краю сообщило о крушении вертолета Ми-2, выполнявшего сельскохозяйственные работы. Пилот получил травмы средней тяжести.

"Частный вертолет упал в трех километрах южнее населенного пункта Курсавка в результате столкновения с ЛЭП 110 кВ", — сказал собеседник агентства.

Как уточнил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС, после падения вертолета пожара не было. На земле пострадавших и разрушений нет. Проводятся следственные мероприятия. Пилот госпитализирован в больницу Невинномысска.