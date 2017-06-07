Отец полковника Захарченко вернул 4 млн рублей по делу о фиктивной зарплате

МОСКВА, 7 июн — РИА Новости. Отец полковника МВД РФ Дмитрия Захарченко вернул банку "Московское ипотечное агентство" 4 миллиона рублей, которые финансовое учреждение платило ему как зарплату и которые следствие считает взяткой, пока деньги находятся на депозите у нотариуса, сообщил его адвокат на заседании в Мосгорсуде.

Следствие обвиняет Виктора Захарченко в получении взятки. После предъявления обвинений он решил вернуть деньги банку.

Виктор Захарченко внес более 4 миллионов рублей на депозит нотариуса, сообщил адвокат. "Депозит открыт в качестве возврата ранее произведенных банком в качестве заработной платы выплат", — пояснил адвокат.

Между тем в банке еще не приняли решение, принимать ли деньги обратно. "Мы пока не получали никакого извещения от нотариуса", — сказал представитель банка Дмитрий Денисенко.

Мосгорсуд в настоящее время рассматривает вопрос о снятии ареста с имущества Виктора Захарченко.

Как выяснилось в суде, арест был наложен на три квартиры в Москве отца полковника Захарченко — на улице Пречистенка, на Мичуринском и Ленинском проспектах, а также четыре машино-места, дом и нежилой участок в Ростовской области. Кадастровая стоимость арестованного имущества, по словам защиты Виктора Захарченко, составляет около 400 миллионов рублей.

Защита, добиваясь снятия ареста с указанного имущества, отмечает, что его стоимость "в десятки миллионов раз превышает" сумму вменяемого хищения из банка "Московское ипотечное агентство".

Дмитрий Захарченко был задержан в сентябре 2016 года по обвинению в получении взятки в семь миллионов рублей. Еще два эпизода ему вменили 22 февраля после передачи его дела в СК РФ.