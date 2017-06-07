Число отравившихся шаурмой в Ростовской области возросло до 30

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске Ростовской области возросло до 30 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.

Ранее сообщалось, что 22 человека, из них 2 несовершеннолетних, были госпитализированы в МБУЗ "Специализированная инфекционная больница" Новочеркасска с признаками пищевого отравления средней тяжести. По предварительным данным, они приобрели в одном из торговых павильонов шаурму и употребили ее в пищу. Следователи возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 238 УК РФ (производство, хранение в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей).

"На 8:00 по мск 07 июня. зарегистрировано более 30 случаев заболевания, в том числе троих детей. На базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" Роспотребнадзора проводятся лабораторные исследования материала. В материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Санитарно-эпидемиологическое расследование и полный комплекс противоэпидемических мероприятий продолжаются", — говорится в сообщении.

Как пояснили в Роспотребнадзоре, в ходе эпидемиологического расследования установлено, что заболевшие приобрели шаурму на улице Троицкой в павильоне "Шаурма на углях".

"В павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе отсутствие каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции. Специалистами Управления отобраны образцы продукции и материал от сотрудников, возбуждено административное делопроизводство в отношении индивидуального предпринимателя. Кроме того, составлен протокол о временном запрете деятельности павильона, материал направлен в суд Новочеркасска для административного приостановления деятельности", — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.