Число отравившихся шаурмой в Ростовской области возросло до 30

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 7 июн – РИА Новости, Иван Капустин. Число отравившихся шаурмой в Новочеркасске Ростовской области возросло до 30 человек, сообщили в управлении Роспотребнадзора по региону.
"На 8:00 по мск 07 июня. зарегистрировано более 30 случаев заболевания, в том числе троих детей. На базе ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Ростовской области" Роспотребнадзора проводятся лабораторные исследования материала. В материале от больных обнаружен возбудитель сальмонеллеза. Санитарно-эпидемиологическое расследование и полный комплекс противоэпидемических мероприятий продолжаются", — говорится в сообщении.
"В павильоне выявлены многочисленные нарушения санитарного законодательства, в том числе отсутствие каких-либо документов, подтверждающих происхождение, качество и безопасность сырья и продукции. Специалистами Управления отобраны образцы продукции и материал от сотрудников, возбуждено административное делопроизводство в отношении индивидуального предпринимателя. Кроме того, составлен протокол о временном запрете деятельности павильона, материал направлен в суд Новочеркасска для административного приостановления деятельности", — подчеркнули в управлении Роспотребнадзора.