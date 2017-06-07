Главу севастопольского "Автородора" арестовали по делу о взятке

CЕВАСТОПОЛЬ, 7 июн — РИА Новости, Максим Грознов. Директор ГБУ "Севавтодор" взят под стражу по обвинению в получении взятки в крупном размере, на его имущество наложен арест, сообщила старший помощник руководителя СУСК РФ по городу Севастополю Ольга Постнова.

Уголовное дело в отношении директора государственного бюджетного учреждения "Севастопольский автодор" расследуется сотрудниками СУСК Севастополя по результатам мероприятий, проведенных совместно с УФСБ РФ по городу. Следствием ему вменяется получение взятки в крупном размере (п. "в" ч. 5 ст. 290 УК РФ).

"По ходатайству следствия судом ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Судом по ходатайству следствия наложен арест на имущество обвиняемого: денежные средства в общей сумме более 250 тысяч рублей, два дорогостоящих автомобиля — Toyota Land Cruiser 200 и Lexus RX350 — общей стоимостью более 6 миллионов рублей, коллекцию наручных часов, изъятых в ходе обыска по его месту жительства", — отметила Постнова.

По версии следствия, осенью 2016 года директор ГБУ "Севавтодор" предложил троим своим знакомым заключение контракта на поставку строительных материалов и аренды спецтехники на общую сумму 60 миллионов рублей. За это подозреваемый потребовал передать ему взятку в размере 300 тысяч рублей. Причастность должностного лица к совершению преступления подтвердилась, отмечает следствие.

По информации правительства города, обязанности директора ГБУ "Севавтодор" исполнял Виталий Узлов. С 1 июня в связи с заведением уголовного дела и.о. руководителя организации назначен бывший замдиректора "Севавтодора" Дмитрий Синичкин.

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